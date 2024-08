La rassegna “Bobbio classica” ospita la pianista pianista Monica Leone

La rassegna “Bobbio Classica,” curata artisticamente da Maria Ernesta Scabini, prosegue questa sera, venerdì 23 agosto, alle ore 21 , all’auditorium Philippe Daverio che diventerà il palcoscenico di un evento musicale di spessore: il concerto della pianista Monica Leone.

La serata, ad ingresso gratuito, vedrà la Leone, nata a Campobasso, cimentarsi in uno dei capolavori più celebri e complessi della storia della musica: le “Variazioni Goldberg” di Johann Sebastian Bach. Questo straordinario ciclo di variazioni, composto intorno al 1741, è considerato uno degli apici dell’arte musicale barocca e continua a essere studiato, eseguito e amato per la sua profondità emotiva e il virtuosismo tecnico richiesto all’interprete. Monica Leone, conosciuta per la sua sensibilità interpretativa e per la sua capacità di far rivivere i grandi classici con un tocco personale e contemporaneo, offrirà al pubblico una lettura ricca di sfumature di questa monumentale opera.

Le “Variazioni Goldberg” non sono solo un esempio di maestria compositiva, ma anche un viaggio musicale che attraversa una vasta gamma di emozioni e stati d’animo. Nata a Campobasso, la Leoni si è formata alla scuola di Vincenzo Vitale perfezionandosi con Michele Campanella presso la Scuola di Pianoforte di Ravello e l’Accademia Chigiana di Siena, dove le è stato conferito il diploma d’onore. L’appuntamento di stasera non è solo un’occasione per ascoltare musica d’alta qualità, ma anche un’opportunità per immergersi in un’atmosfera di raffinata eleganza.