Settimana della Letteratura: parole e musica a Bobbio, stasera tocca a Matteo Eremo

La quarta serata della Settimana della Letteratura a Bobbio è stata piena di parole e musica, in un’ode al territorio piacentino nel presente e nella storia. Un evento, quello di ieri (giovedì 22 agosto), dedicato alle due novità narrative di Edizioni Pontegobbo, in cui ai dialoghi con gli autori si sono alternate letture tratte dai libri presentati.

L’interpretazione dall’attrice e doppiatrice Valeria Natalizia con accompagnamento musicale alla viola di Flaminia Virdis è stata in grado di creare per il pubblico presente un’atmosfera di grande suggestione.

“Lupi nella nebbia”

Come suggestiva è la storia di cambiamento, di vita e interiore, narrata da Daniele Camia nel romanzo “Lupi nella nebbia” (Edizioni Pontegobbo) presentato in dialogo con Antonella Lenti. Il protagonista, un impiegato disilluso, decide di lasciare tutto e trasferirsi sugli Appennini piacentini per diventare guardaboschi. “I lupi rappresentano paure ed eventi del passato mai metabolizzati” ha spiegato Camia. Un romanzo, questo, ispirato da persone reali, fatti accaduti e luoghi ben conosciuti dall’autore. “Non potevo non ambientare questa vicenda in Val Nure” ha dichiarato l’autore “la mia famiglia viene da questa vallata. Per questo posso dire che, quella che per il protagonista è una fuga, per me è un ritorno alle mie origini”.

“I prigionieri di DIo”

Un tuffo nella storia antica è invece il nuovo libro di Stefano Ghigna, “I prigionieri di Dio” (Edizioni Pontegobbo), che attraverso personaggi storici e luoghi noti, ripercorre le origini del cristianesimo intrecciate agli eventi del primo impero. “Paolo di Tarso ha un ruolo importante nel romanzo – ha raccontato -, mi sono imbattuto nelle lettere da lui scritte e le ho trovate straordinarie: a lui si deve il risultato positivo della diffusione del cristianesimo nei territori imperiali. Tra i personaggi romani ho voluto inserire alcuni imperatori: Augusto, le cui origini umili mi ricordano la mia giovinezza, ma anche Tiberio e Caligola, attaccato all’effimero e al divertimento come noi oggi”.

Questa sera, da nuovo programma, alle ore 21 Matteo Eremo presenta il suo libro “Il calcio è musica”, la singolare storia del calciatore e allenatore piacentino Sandro Puppo. A seguire Luca Maffi con la conferenza “Frida Kahlo: dalle piaghe del dolore all’eterna bellezza”.