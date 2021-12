Bruno Fornelli, il maestro che a 84 anni compone ancora musica per bande e cori

Ha 84 anni ma non hai mai perso la sua passione per la musica. Bruno Fornelli, di Biana di Ponte dell’Olio, è stato maestro elementare, consulente del lavoro e direttore d’albergo, ma comporre la musica – testi e partiture – è ancora oggi il suo grande hobby. Ha imparato la musica da bambino alla scuola di musica della banda di Ponte dell’Olio, che allora erano dette le “Giubbe rosse”, dove suonava il sax contralto. Il suo talento è sempre stato quello di comporre testi, poesie, perciò lo ha messo in pratica nella musica superando gli esami di autore dei testi letterali e compositore melodista alla Siae.

Diversi suoi brani, da valzer alle marce, arrangiati dai più noti professionisti del nord Italia, sono stati eseguiti da orchestre, cori e bande. Il suo desiderio più grande è quello di continuare a sentirli eseguiti, per questo mette a disposizione partiture e testi per i maestri e le loro formazioni vocali o strumentali.

IL SERVIZIO DI NADIA PLUCANI: