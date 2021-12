Truffe agli anziani, prevenzione sui pullman. Il questore: “Casi in aumento”

“Le truffe agli anziani sono in leggero aumento rispetto all’anno scorso. Ma c’è una zona d’ombra di chi non denuncia per vergogna”. Lo ha spiegato il questore di Piacenza Filippo Guglielmino, durante la presentazione di una nuova campagna di prevenzione promossa sugli autobus in circolazione nella nostra città.

I manifesti sono esposti all’interno di 25 pullman e sul retro esterno di altri quattro mezzi di Seta. “Difenditi dalle truffe. Non esitare, chiama le forze dell’ordine”, è uno dei messaggi affissi.

L’iniziativa rappresenta l’epilogo di una campagna di prevenzione finanziata dal ministero per 36mila euro. “Vogliamo richiamare l’attenzione sulle truffe agli anziani – ha detto il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri – chi è debole non deve temere gli inganni”. E soprattutto, bisogna sempre denunciare: “Purtroppo, alcuni casi non vengono segnalati alle forze dell’ordine – ha illustrato il questore – perché i raggiri comportano un danno psicologico, e non solo economico. La vittima vede lesa la proprio buona fede”.

Anche Telelibertà trasmette gli spot istituzionali nati nell’ambito della campagna “Mai più soli”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: