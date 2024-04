Il padrone dell’auto lo perdona: ladro scampa alla denuncia, ma viene espulso

Topo d’auto scampa alla denuncia nonostante la flagranza di reato perché il padrone del mezzo non querela. È accaduto nella notte in via IV Novembre. Protagonista dell’episodio un nordafricano, clandestino. Sorpreso dai carabinieri nell’abitacolo di una macchina ha scampato alla denuncia per tentato furto ma non a quella per porto abusivo di armi da taglio e da scasso. Segnalato anche per droga: aveva con sé 3 grammi di hashish. Avviate per lui procedure per espulsione.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’