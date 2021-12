Museo Cervi, l’allestimento storico porta la firma della piacentina Iara Meloni

Una storica piacentina ha curato parte dell’allestimento multimediale del museo dedicato ai fratelli Cervi, a Gattatico nel Reggiano. Il museo è stato inaugurato alla presenza del ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, martedì 28 dicembre. I sette fratelli Cervi erano stati fucilati dai fascisti il 28 dicembre di 78 anni fa insieme a Quarto Camurri.

Iara Meloni ha curato la parte storica con altri due esperti, Isabella Insolvibile e Carlo Greppi. Il lavoro di rinnovamento è stato compiuto su quello che era il museo preesistente.

Iara Meloni spiega che “sono stati rinnovati i contenuti multimediali, ma sono stati mantenuti precedenti allestimenti come la camera di Alcide, padre dei sette fratelli fucilati. Al progetto hanno partecipato anche architetti e tecnici”.

Iara Meloni aveva già collaborato per gli allestimenti multimediali del museo storico della resistenza piacentina che si trova a Sperongia di Morfasso e anche per questa sua precedente esperienza è stata contattata per la “messa a punto” del museo dedicato ai sette fratelli Cervi.