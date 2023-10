Trovato fuori casa nonostante i domiciliari, danneggia l’auto della polizia: arrestato

Nel tardo pomeriggio di ieri, le Volanti della questura hanno tratto in arresto un ventenne di origine marocchine per evasione e resistenza.

Il ragazzo, ai domiciliari, era monitorato da diversi giorni, in quanto non trovato in casa in alcune circostanze. Ieri, alla vista della polizia ha cercato rocambolescamente di rientrare in casa e di fornire spiegazioni sulla sua assenza, ma è stato fermato sulle scale condominiali dagli agenti, nei confronti dei quali è apparso da subito poco collaborativo.

Collocato sull’auto di servizio, ha danneggiato portiera e finestrino. È stato infine arrestato e collocato ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Il ragazzo si trovava già ai domiciliari, dopo un periodo di detenzione in carcere, per aver rapinato ad aprile un ristoratore assieme ad alcuni complici, anch’essi finiti in manette.

