Questura: nel 2021 aumentati i furti e le truffe. Oltre 100 gli arresti, 275 le espulsioni

Nel Piacentino sono stati denunciati alla polizia 283 reati in più nel 2021 rispetto al 2020 (+1,5%). I reati contro il patrimonio (furti, rapine, ricettazioni) sono stati oltre 234 in più. Tra i reati in aumento quelli legati alla violenza sulle donne, come già anticipato ieri anche dal Comando provinciale dei carabinieri. I furti in abitazione sono stati oltre 700, il questore invita i piacentini a non lasciare le chiavi nella borsa sull’auto parcheggiata.

Contestualmente ai reati, sono in crescita anche i risultati operativi della polizia. Gli arresti sono stati 108, erano stati 63 nel 2020. I fogli di via obbligatori emessi dal questore sono stati 75 (+25); 270 le persone espulse (+20). Oltre 40 al giorno volanti che sorvegliano il territorio.

Numerose le attività che hanno impiegato gli agenti, dai controlli anticontagio alle pratiche burocratiche come il rilascio dei permessi di soggiorno, dalle gare sportive alle manifestazioni alla logistica e quelle no vax.

ll questore Filippo Guglielmino si dice soddisfatto per l’attività svolta nonostante il momento delicato. L’intervento più gratificante è stato quello in cui gli agenti, grazie all’uso del defibrillatore, hanno salvato un uomo colto da malore.