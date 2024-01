“Pratiche accelerate per i passaporti”: denunciata titolare di un’agenzia

La titolare di un’agenzia viaggi è stata denunciata dalla polizia di Piacenza. In base a quanto appurato dalla Squadra mobile della questura, la donna aveva avviato un’attività illecita finalizzata alla prenotazione di appuntamenti per il rilascio di passaporti da parte della questura per conto di terzi cittadini.

La Questura, in una nota, fa sapere che nel corso degli ultimi mesi, il personale della divisione Pasi – Ufficio Passaporti aveva riscontrato che “numerosi cittadini riuscivano inspiegabilmente ad ottenere appuntamenti per il rilascio del passaporto in tempi ravvicinatissimi, bypassando di fatto l’organizzazione dell’ufficio ed utilizzando l’agenda ministeriale di prenotazione”.

Le pratiche “accelerate” seguivano un preciso schema che ha insospettito gli addetti ai lavori. Secondo quanto ricostruito con le indagini, attraverso l’ascolto dei cittadini che avevano fruito di facilitazioni alla prenotazione dell’appuntamento per il rilascio del passaporto, “l’indagata aveva avviato all’interno della propria agenzia viaggi, una parallela attività di prenotazione degli appuntamenti per il rilascio di passaporti a favore di terzi, dietro il pagamento di una cifra pari solitamente a 20 euro”.

Chi si rivolgeva alla donna – prosegue la nota – poteva infatti ottenere in tempi brevissimi un appuntamento per il rilascio del passaporto, verosimilmente prenotato dalla stessa con generalità e Spid di altre persone e quindi sostituendo in un momento successivo le generalità degli utenti utilizzate per introdursi nel sistema di prenotazione on line, con le generalità del cliente pagante.

La donna è stata denunciata per interruzione di pubblico servizio, esercizio abusivo di professione e falsa attestazione a pubblico ufficiale.