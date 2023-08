Tafferugli dopo Reggiana-Pescara a Fiorenzuola: 16 daspo, uno da 10 anni

Sedici persone sono state identificate e denunciate dalla polizia dopo gli scontri avvenuti allo stadio Pavesi di Fiorenzuola, dopo l’incontro di calcio tra Reggiana e Pescara valevole per la Coppa Italia.

La gara risale al 6 agosto scorso.

Cinque daspo sono stati indirizzati a tifosi della Reggiana (quattro di loro non potranno partecipare a manifestazioni sportive per 8 anni e 5 mesi e un altro per due anni); 11 provvedimenti sono a carico di tifosi del Pescara, per uno di loro tifoso il Daspo avrà durata di 10 anni e cinque mesi.

“Attraverso questa attività puntuale e tempestiva – scrive la Questura – si consentirà che le prossime partite possano svolgersi impedendone la presenza ai soggetti facinorosi e prevenendo quindi il loro potenziale comportamento pericoloso”.