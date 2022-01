Autopsia sulle salme e auto sotto sequestro. Le indagini sulla tragedia del Trebbia

Un’ondata di dolore e commozione ha travolto il territorio piacentino. Non si parla d’altro nella vita reale e nelle piazze virtuali. Si moltiplicano i messaggi di cordoglio da parte delle istituzioni e quelli di vicinanza da parte dei cittadini nei confronti delle famiglie delle quattro vittime della tragedia del Trebbia. Non potrebbe essere diversamente perché quattro vite infrante a 20 anni rappresentano una tragedia immensa difficile da comprendere. Nella gelida e nebbiosa notte tra lunedì 10 e martedì 11 gennaio hanno perso la vita i fidanzati Elisa Bricchi di Calendasco e Costantino Merli di Guardamiglio con i loro amici Domenico di Canio di Borgonovo e William Pagani di Castel San Giovanni, quattro amici di età compresa tra 20 e i 23 anni. Erano a bordo dell’auto finita in Trebbia in località Puglia di Calendasco.

Ci si continua a chiedere “perché”, “come è possibile”, “come è potuto succedere”. A cercare di fare luce sono le indagini degli inquirenti. Ieri, 11 gennaio, il pubblico ministero Ornella Chicca sull’argine del fiume per quasi otto ore è rimasta insieme ai carabinieri e al perito nominato dalla procura, fino al recupero dell’auto dalle acque del Trebbia per cercare di capire la dinamica della disgrazia. La Golf grigia è stata posta sotto sequestro è di proprietà del padre di Costantino ma non si sa chi fosse alla guida quando è finita in acqua. Sulle salme delle giovani vittime è stato disposto l’esame autoptico la cui data verrà fissata nelle prossime ore.

Lunedì sera i ragazzi avevano festeggiato insieme i 23 anni di William Pagani, erano stati al Bistrot A21 di Piacenza e al momento di ordinare il dolce hanno chiesto una candelina. Fino a mezzanotte i ragazzi hanno raccontato la serata sui social e con messaggi vocali agli amici. Da quel momento nessuno si è più collegato a internet. Probabilmente dopo aver festeggiato William i giovani hanno deciso di proseguire la serata lungo l’argine del fiume che tanto amavano e dove si trovavano spesso per chiacchierare e ascoltare musica come racconta chi li conosceva bene. A Calendasco la nebbia era molto fitta quella notte. In base a una prima ricostruzione l’auto sarebbe arrivata dalla stradina tra i campi che finisce a strapiombo sul fiume nel quale è precipitata e dove è stata avvistata ieri mattina da un uomo a passeggio con il cane. La scomparsa dei ragazzi era stata segnalata ai carabinieri. Sul posto sono arrivati i soccorritori ma le speranze di trovare qualcuno ancora in vita si sono subito spente. L’argine del fiume in genere è frequentato da podisti e ciclisti, ieri nonostante il sole splendente, era il luogo dello strazio più grande. Il sindaco di Calendasco, Filippo Zangrandi ha annunciato il lutto cittadino per il giorno dei funerali.