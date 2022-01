Esce di strada a Fabbiano e si ribalta: 35enne ferito seriamente, vettura distrutta

Un trentacinquenne è stato soccorso in condizioni gravi, ma pare non in pericolo di vita, dopo che l’auto che stava guidando è uscita di strada a Fabbiano, lungo la 412 R, in direzione di Borgonovo.

La vettura si ribaltata ed è andata completamente distrutta, l’uomo è stato prima liberato dai vigili del fuoco, poi soccorso dai mezzi del 118.

I carabinieri di Sarmato sono incaricati di capire la dinamica dell’incidente.

