Il punto sui contagi alle 21 a “Nel Mirino” con il direttore generale dell’Ausl Baldino

Come ogni settimana torna su Telelibertà una nuova puntata di “Nel mirino”. Dopo i primi due episodi del 2022, anche l’approfondimento di venerdì 21 gennaio, come sempre alle ore 21 sarà dedicatoalla pandemia, tenendo fede alla promessa fatta agli spettatori nelle scorse settimane.

L’ospite di questa sera è il numero uno dell’Ausl di Piacenza, il direttore generale Luca Baldino. Il direttore di Telelibertà e Liberta.it, Nicoletta Bracchi, ha in serbo un’intervista ricca, tante domande per altrettante risposte che ci aiuteranno ancora una volta a fare ordine su quanto sta accadendo in questi ultimi giorni.

La puntata non si ridurrà al “bollettino settimanale” con dati aggiornati e commentati riguardo vittime, ricoverati, vaccinati e non vaccinati, tamponi, isolamenti e quarantene. Si cercherà di considerare l’intera rete sanitaria piacentina coinvolta nella gestione della pandemia e nella messa in atto delle misure governative e regionali, con particolare attenzione alle Usca, alla situazione al pronto soccorso e in ospedale, anche in riferimento all’impatto del Covid sulla conversione dei reparti e sullo slittamento delle operazioni chirurgiche.

Nella seconda parte di Nel mirino l’ospite sarà Daniela Aschieri, primario di Cardiologia e presidente di Progetto Vita.