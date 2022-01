Un etto di cocaina e 11mila euro in contanti in casa: arrestati due giovani

Arrestati dalla squadra mobile in via Colombo a Piacenza, due giovani con un etto di cocaina. Si trovavano nella loro abitazione di via Colombo quando gli agenti, in seguito a controlli, hanno effettuato una perquisizione nel loro appartamento. E’ stato trovato un etto di cocaina per un valore di circa 7 mila euro oltre a 11mila euro in contanti; parte dello stupefacente era inoltre già pronto in piccole dosi ed è stato trovato materiale utile per confezionarne altre. I due albanesi, di 26 e 27 anni entrambi incensurati, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. In tribunale il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare per entrambi. I due giovani aspetteranno così in una cella delle Novate il processo che li vedrà imputati.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà