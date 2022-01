Furto di abbigliamento in negozio di via Venti: arrestati due taccheggiatori

Coppia di taccheggiatori ruba da un negozio di via XX Settembre due giubbotti e un parka per un valore complessivo di circa 150 euro. E’ accaduto sabato 22 gennaio e i due sono precipitosamente fuggiti di corsa. Una commessa ha tentato di rincorrerli ma invano. I due sono stati bloccati dai carabinieri che li hanno arrestati con l’accusa di furto in concorso. Giubbotti e parka sono stati recuperati e restituiti al negozio di via XX Settembre. I taccheggiatori sono stati identificati per un somalo e un senegalese, uno in Italia come richiedente asilo e senza fissa dimora, l’altro regolare. Entrambi sono stati processati per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la loro liberazione con obbligo di firma.

