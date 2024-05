Maltrattamenti in famiglia e furti alla logistica: due arresti per condanne definitive

Due arresti a carico di persone condannate in via definitiva sono stati compiuti dalla Squadra Mobile di Piacenza, su disposizione della Procura della Repubblica.

FURTI ALLA LOGISTICA

Nel primo caso si tratta di un cittadino italiano classe 1984, condannato in via definitiva per associazione per delinquere e ricettazione, in quanto parte di un gruppo criminale dedito alla sottrazione di beni di pregio da una azienda logistica piacentina presso la quale lavorava. L’uomo dovrà espiare una pena di un anno e quattro mesi ai domiciliari.

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Il secondo arrestato è un cittadino ecuadoregno classe 1991, condannato in via definitiva a 3 anni e 6 mesi per maltrattamenti in famiglia e rapina ai danni della compagna, fatti per i quali nello scorso autunno era stato dapprima allontanato d’urgenza dalla casa familiare e successivamente tratto in arresto dalla Mobile in esecuzione di ordinanza di custodia in carcere. Rintracciato presso la sua abitazione nella mattinata del 2 maggio, è stato condotto in carcere per l’espiazione della pena.

SORVEGLIATO SPECIALE

Nelle more della condanna definitiva, negli scorsi mesi, su proposta del Questore di Piacenza, formulata a seguito di istruttoria della Divisione Anticrimine, all’uomo è stata anche stabilita dal Tribunale di Bologna anche la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni due. L’ecuadoregno è stato infatti qualificato come socialmente pericoloso, in quanto dedito a reati in materia di codice rosso. Di conseguenza, una volta terminata la detenzione, sarà sottoposto alla misura di prevenzione a causa della sua pericolosità sociale.

Non potrà tra le altre cose frequentare locali pubblici, uscire di casa di sera o di notte, partecipare a pubbliche riunioni, né avvicinarsi o comunicare con la moglie ed i figli maltrattati.