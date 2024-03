Condannato a 4 anni e 11 mesi, 24enne arrestato nel Piacentino

Un 24enne è stato arrestato dai carabinieri di Piacenza dando esecuzione a un provvedimento nei suoi confronti. Il giovane si era resoreso responsabile di detenzione ai fini di spaccio di droga, rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Nel 2022 in novembre a Pettenasco (Novara) era stato responsabile di lesioni personali colpose, mentre a Gravellona Toce (VB) di rapina aggravata e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Al termine di tutto l’iter processuale per tutti gli episodi per i quali erano state emesse le sentenze di condanna, l’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale Ordinario di Verbania ha emesso il provvedimento di condanna ed esecuzione determinando nei suoi confronti la condanna a 4 anni e mesi 11 di reclusione oltre al pagamento di una pena pecuniaria di 1075 euro.

L’arresto è stato eseguito dai carabinieri della Stazione di Piacenza Levante che hanno rintracciato il giovane nella sua dimora piacentina in cui si trovava. I militari lo hanno condotto presso il carcere di Piacenza dove sconterà la pena.