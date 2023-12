Il Natale arriva il carcere: un panettone donato a ciascuno dei 434 detenuti

Per entrare nell’”ultima stanza della società” bisogna andare in strada delle Novate, al civico 65. Dentro ci sono 434 detenuti a cui è stato donato un panettone. Il merito è dell’associazione di volontariato “Oltre il muro” che, insieme agli imprenditori Valter Bulla, Bruno Giglio, alle associazioni “Cuore generoso”, “Fratello mio”, al negozio “Frutti del grano”, a Metronotte Piacenza, a Giovanni Leone, Libero De Rosa e alla Caritas, hanno donato un po’ di Natale al carcere delle Novate.

È la stessa direttrice Maria Gabriella Lusi a sottolineare il valore del gesto che “arriva nell’ultima stanza della società”.

Sono 434 i panettoni arrivati, uno per ogni detenuto. Ma non solo: alle 19 donne in carcere è stata regalata anche una borraccia personalizzata con il nome scritto sul retro.