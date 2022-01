Attimi di grande apprensione nel pomeriggio di lunedì 24 gennaio in via Pizzi a Piacenza nella zona dell’Infrangibile. Per cause da chiarire le fiamme sono divampate sul tetto di una palazzina di tre piani. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio. La strada è stata temporaneamente chiusa dalla polizia locale.

