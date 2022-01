Un milione di euro di ristori per le imprese piacentine colpite dal Covid

Dalla sinergia tra Comune di Piacenza e Camera di commercio un sostegno economico alle imprese piacentine danneggiate dal prolungarsi della situazione sanitaria emergenziale. Il Commissario straordinario della Camera di commercio Filippo Cella, ha evidenziato l’importanza di porsi al fianco degli imprenditori del territorio, in una fase delicata come quella attuale: “la collaborazione istituzionale con il Comune di Piacenza, ci consente di fornire un aiuto economico e al tempo stesso di trasferire stimoli positivi idonei a innescare un clima di fiducia, puntando a quella spinta verso il rilancio e la ripresa, necessaria a compensare gli svantaggi riversati su alcune filiere che rappresentano invece un motore trainante per il nostro territorio”.

Attraverso la pubblicazione del bando, i due enti intendono concedere ristori alle imprese gravitanti in alcuni dei settori economici, maggiormente colpiti dalle restrizioni legate alle normative anti-contagio. Particolare attenzione è stata riconosciuta alle imprese che svolgono attività culturali e ricreative, nonché alle imprese della filiera del turismo. Il fondo per le imprese con sede nel territorio comunale è pari a 700.000 euro che saranno a breve integrati da ulteriori 75.000 euro, mentre per le imprese aventi sede nel territorio provinciale, il fondo sarà di circa 200.000 euro. Si valuterà la possibilità di ulteriori integrazioni.

“E’ un ulteriore impegno a sostegno del nostro territorio così duramente colpito dall’emergenza sanitaria e dalla conseguente crisi socio-economica – ha commentato il Sindaco Patrizia Barbieri – con questo nuovo bando, per il quale come Amministrazione stanziamo 700 mila euro, ci rivolgiamo in particolare a quelle attività maggiormente danneggiate dalle restrizioni imposte e che non avevano potuto avere accesso a precedenti ristori nazionali, se non in forma minima”. Il primo cittadino ha infine ringraziato il Commissario Cella: “che ringrazio per la consueta sensibilità e attenzione al territorio, ci ha permesso di intervenire ancora una volta in modo sinergico, offrendo supporto al nostro sistema socio-economico”.

I soggetti legittimati a chiedere il beneficio economico devono essere iscritti al Registro Imprese della Camera di commercio di Piacenza al 31 dicembre 2020, devono essere attivi al momento della presentazione della domanda e devono avere subito nell’anno 2020 un calo di fatturato pari o superiore al 20% rispetto all’anno 2019. Le imprese devono svolgere, in via primaria o prevalente, una delle seguenti attività economiche: gestione di discoteche e sale da ballo; gestione di palestre, scuole di danza e club sportivi; edicole; tabaccherie; attività nel settore cinematografico; alberghi, affittacamere, bed and breakfast, residence; imprese culturali; agenzie di viaggio, tour operator e altri operatori turistici; attività di trasporto con taxi.

Le richieste di contributo devono essere trasmesse in modalità telematica. Ulteriori informazioni. oltre al testo del bando ed il modulo per la presentazione della domanda sono disponibili sulla home page del sito della Camera di commercio.