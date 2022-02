Concluso l’intervento alle alberature dell’Infrangibile. Lavori al Belvedere

E’ in corso di realizzazione il complessivo intervento di riqualificazione del

patrimonio arboreo cittadino, approvato nei mesi scorsi dall’amministrazione

comunale. La prima fase ha interessato la zona dell’Infrangibile, dove due squadre,

ognuna con quattro piattaforme a disposizione, sono state impegnate in questi giorni nei lavori di manutenzione straordinaria delle alberature di via Stradella, via Pavia, via

Alessandria e via Tortona, a Piacenza. I lavori stanno proseguendo in questi giorni al Belvedere, a partire da via Gadolini per continuare in via Campesio e via Vitali.

“Stiamo realizzando un significativo intervento di manutenzione e riqualificazione

del nostro patrimonio arboreo su tutta la città, con la massima attenzione e cura

possibili, cercando di minimizzare l’intralcio al traffico e il disagio per i cittadini, che

ringrazio per la disponibilità”, commenta l’assessore all’ambiente Paolo Mancioppi.

“Grazie al prezioso lavoro svolto nei mesi scorsi – aggiunge – e soprattutto attraverso

il censimento del patrimonio arboreo pubblico, operazione che non veniva fatta da

tanto tempo, è ora possibile intervenire in modo tempestivo e preventivo per la cura e

la manutenzione delle alberature, un’operazione fondamentale per tutelarle e al

contempo garantire maggiore sicurezza per i cittadini e più decoro all’ambiente che ci

circonda”.