Un albero per ogni nato: in cinque anni più di cento nuove piante a Lugagnano

Dal 2019 ad oggi, nel comune di Lugagnano, sono stati messi a dimora oltre cento alberi ed ognuno è il simbolo di una nuova nascita in paese.

Gelsi, aceri, meli, peri e melograni, ciascuno accompagnato da una pergamena consegnata ai genitori del neonato; un’idea dal forte valore simbolico e al contempo, una soluzione significativa per la salvaguardia dell’ambiente.

“Lo scorso dicembre – ha spiegato la vicesindaca e assessora all’ambiente di Lugagnano Tiziana Gruppi – sono stati piantumati venti frassini nell’area pubblica di via Sandro Pertini, per dare il benvenuto nella nostra comunità ad altrettanti bimbi nati nel 2022”.

A primavera, poi, verrà organizzata una cerimonia inaugurale con le famiglie dei neonati e, in quell’occasione, verranno consegnate delle pergamene a certificare la vita di un nuovo albero, che crescerà assieme al neonato. Sull’attestato, l’amministrazione comunale ha scelto di riportare una frase: “Fate come gli alberi: cambiate le vostre foglie, ma mantenete le vostre radici. Cambiate le vostre idee ma conservate i vostri principi”.