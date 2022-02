Ospedale Fiorenzuola: tre nuovi medici. Si prospetta apertura del Pronto Soccorso

“Tre nuovi medici in arrivo alla Medicina di Fiorenzuola e la speranza che le due dottoresse sospese si convincano a vaccinarsi, in modo da poter tornare all’organico originario. Con questa dotazione potremo anche riaprire il Pronto soccorso, almeno h12 (orario diurno), ma non posso garantire che avverrà entro il mese di febbraio”. Così il direttore generale dell’Ausl di Piacenza Luca Baldino alla riunione del Comitato di Distretto della Val d’Arda, alla quale è stato invitato dal sindaco di Fiorenzuola (Comune capofila) Romeo Gandolfi.

Unanime il coro dei sindaci sulla necessità di riaprire il Pronto soccorso, rafforzare i turni per la Guardia medica, attivare finalmente le Case della Salute, ampliando quella di Carpaneto e lavorando per porre le basi per la Casa della Salute dell’Alta Val d’Arda che dovrebbe essere realizzata a Lugagnano e che si attende ormai da anni. Su quest’ultima un nuovo incontro si terrà giovedì mattina tra Baldino e i quattro primi cittadini di Lugagnano, Castell’Arquato, Vernasca e Morfasso.