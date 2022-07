Maltempo, Lega: “Chiarire cause distacco controsoffitto all’ospedale di Fiorenzuola”

“La Regione chiarisca le cause di quanto accaduto lunedì al blocco B dell’ospedale di Fiorenzuola d’Arda“, al netto del fatto che “la tempesta che si è abbattuta sul piacentino è stata sicuramente un evento climatico straordinario”.

È il contenuto di un’interpellanza firmata dai consiglieri regionali Matteo Rancan e Valentina Stragliati, in quota Lega.

Il maltempo, infatti, ha provocato il distacco della quasi totalità della controsoffittatura del nuovo blocco B dell’ospedale, con decine di pannelli metallici caduti in mezzo alla strada. “Per fortuna – sottolineano Rancan e Stragliati -, in quel momento non passava nessuno. I danni, come ha detto il sindaco di Fiorenzuola, Romeo Gandolfi, non pregiudicano la struttura ospedaliera e le sue funzionalità sia per i ricoverati sia per le visite dei parenti”.

I leghisti hanno ricordato che “sono stati stanziati 13,5 milioni di euro per la costruzione del nuovo ospedale, inaugurato soltanto l’anno scorso, e diventato centro Hub per la riabilitazione delle gravi patologie spinali”. I consiglieri, infine, chiedono alla giunta regionale “se quanto accaduto sia quindi imputabile a un errore di progettazione o all’eccezionalità del maltempo”.