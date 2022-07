A Fiorenzuola ospedale danneggiato dal temporale: sottotetto a pezzi

Piacenza e provincia in allerta: i danni provocati dal temporale sono ingenti. A Fiorenzuola il sottotetto del blocco B dell’ospedale è stato colpito dalla raffiche di vento e pioggia: diverse lamiere sono finite in mezzo alla strada, in via Roma.

PERSONE AL BUIO – “A causa del maltempo è saltata una cabina di media tensione – fa sapere il sindaco di Calendasco Filippo Zangrandi – circa 1.500 utenti tra Cotrebbia, Incrociata, Calendasco e San Nicolò sono senza luce. Sono in corso le operazioni di ripristino, ma per ora non è noto l’orario di rialimentazione della rete elettrica. Lungo la strada di Castellazzo Sotto un albero è caduto e blocca la circolazione”. Anche in diverse zone di Podenzano manca la luce.

VEANO – Colpito anche il viale dei tigli a Veano, autentico tesoro naturale piacentino che è stato danneggiato dall’ondata di maltempo. Molti alberi, infatti, sono stati spezzati dal vento.

CAMPI SPORTIVI – Gli impianti sportivi riportano serie conseguenze. A Vigolzone, ad esempio, i gestori segnalano i danni al campo calcetto e al padel, mentre la terra battuta di Podenzano risulta allagata e ricoperta da pezzi della passerella in legno.