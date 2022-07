Maltempo, rustico crollato a Borgonovo: anziana bloccata. Treni e ss 45 in tilt

Persona intrappolata dalle macerie a causa del maltempo. A Borgonovo, nella zona di via Traversa Moretta, un rustico è stato danneggiato dal violento temporale di oggi pomeriggio. Non ci sono feriti, ma un residente è intrappolato tra le mura di casa in seguito al crollo di alcune pareti. Sul posto ci sono gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco.

Impossibile, poi, contare le segnalazioni che riguardano alberi caduti (a Roncaglia, ad esempio, sono stati rimossi con un trattore), tensostrutture abbattute, dehors distrutti, danni all’illuminazione e rifugi scoperchiati. La viabilità sulla strada statale 45 è in tilt: numerose piante, in particolare, sono crollate da Rivergaro a Quadrelli. Emblematica, qui sotto, è l’immagine di un tetto accartocciato a Podenzano.

TRENI IN RITARDO – A seguito dei violenti eventi atmosferici che hanno interessato la zona, provocando tra l’altro la caduta di alberi sulla sede ferroviaria e il guasto di alcuni apparati tecnici causato dalle scariche elettriche, la circolazione ferroviaria sta subendo rallentamenti sulla linea convenzionale Bologna-Piacenza tra Piacenza e Firenzuola e nel bacino cremonese. I tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea. Gli stessi eventi meteo hanno provocato alcuni rallentamenti anche sulla linea alta velocità Milano-Bologna.

PROVINCIA IN ALLERTA – La bomba d’acqua ha provocato seri problemi anche a Gragnano, dove i carabinieri comunicano la presenza di una gru in movimento all’interno di un cantiere. Vengono segnalati una strada piena di rami a Pontenure, il danneggiamento alla croce della chiesa di Cortemaggiore e il crollo parziale del tetto di una cascina a Besenzone. A Cadeo una stalla risulta scoperchiata. Le piante nel campo giochi di Rivergaro si sono spezzate.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: