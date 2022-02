No-vax in procura per depositare un carteggio. Riserbo sul contenuto

Gruppo No-vax davanti al palazzo di Giustizia, mercoledì 1 febbraio, nel tentativo di presentare una denuncia o una documentazione alla procura di Piacenza. Avvicinati dai cronisti hanno preferito non svelare il contenuto del carteggio che intendevano presentare ai magistrati. La delegazione No-vax ha avuto qualche difficoltà nell’accedere presso la procura, dove ha sostato all’ingresso per qualche ora in quanto priva di green pass.

