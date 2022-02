L’infermiera arrestata ha risposto al giudice e chiesto di tornare in libertà

Questa mattina, in videoconferenza dal carcere di Reggio Emilia, l’infermiera arrestata mercoledì scorso dai carabinieri del Nucleo investigativo con le accuse di corruzione e falso in atto pubblico per i finti vaccini a pagamento è stata sottoposta all’interrogatorio di garanzia.

La donna ha risposto a tutte le domande del giudice per le indagini preliminari Sonia Caravelli.

L’avvocato difensore Nicola Delli Antoni aveva riferito che la sua assistita è “provata per le vicende che in questi giorni l’hanno coinvolta”.

L’infermiera, dipendente dell’Ausl di Piacenza, operava come volontaria all’interno dell’Hub vaccinale dell’ex Arsenale di Piacenza dove – secondo le accuse – portava le persone contrarie alla vaccinazione raccontando ai colleghi di doverle vaccinare personalmente “perché si fidavano solo di lei”. In realtà fingeva di effettuare la iniezione.

L’infermiera per ora rimarrà nel carcere di Reggio Emilia dov’è stata portata mercoledì scorso.

Dopo l’interrogatorio, l’avvocato difensore ha fatto istanza di remissione di libertà, su cui il giudice si è riservato di decidere.

