Castel San Giovanni, in arrivo una nuova stazione di ricarica per auto elettriche

A Castel San Giovanni sta per essere realizzata una nuova stazione per la ricarica dei veicoli elettrici, lungo via dell’Industria nella zona produttiva della città. A realizzarla sarà la società Enel X in virtù di un’accordo, siglato tre anni fa, in base al quale la società si era impegnata entro il 2022 a realizzare venti colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. in città L’accordo non comporta costi per l’ente pubblico, se non la concessione dell’area dove verrà costruita la stazione di ricarica dei veicoli elettrici. Ad oggi se ne trovano lungo via fratelli Bandiera, nel parcheggio della Coop e al palazzetto dello sport, nella parte pubblica del parcheggio di Amazon in zona logistica, vicino al distributore di acqua di via I maggio, in piazzale Carona e tra poco anche nella zona produttiva. In questo modo sarebbe favorito chi ha un’auto elettrica e lavora nella zona produttiva. Durante l’orario di lavoro potrebbe infatti lasciare l’auto posteggiata a ricaricare e poi riprenderla a fine turno di lavoro.

