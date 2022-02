Disinnescata la granata trovata stamattina in un campo vicino a via Martelli

Oggi pomeriggio, il Secondo reggimento genio pontieri è intervenuto per disinnescare un ordigno bellico trovato poche ore prima in un campo agricolo nei pressi di via Martelli, vicino all’università Cattolica di Piacenza.

L’intervento è stato possibile grazie al coordinamento con la Prefettura locale, con la Croce rossa militare e con il Comitato della Croce rossa di Piacenza. Il secondo Reggimento pontieri ha inizialmente neutralizzato la granata e, successivamente, ha provveduto a trasportarla in un luogo sicuro, dove farla brillare.

L’ordigno trovato nel campo agricolo era una granata d’artiglieria da 75 mm HE di fabbricazione italiana. Insieme ai militari sono intervenute anche le forze di Polizia locali.