Cantieri nei licei piacentini: “container didattici” per un migliaio di studenti

Per la prima volta a Piacenza sarà necessario gestire il trasferimento di centinaia di studenti dalle proprie aule in altre sedi per poter consentire l’apertura di cantieri diretti al rinforzo strutturale e all’adeguamento sismico degli edifici scolastici di proprietà della Provincia di Piacenza. Per la precisione, le strutture che saranno coinvolte dai lavori di adeguamento sismico sono i licei Colombini, Gioia e Respighi.

L’apertura dei cantieri è prevista in tempistiche diverse (il primo probabilmente partirà al liceo Gioia nel mese di giugno) e – dalla Provincia – trapela che l’unica possibilità per poter consentire l’inizio e l’avanzamento delle delicate opere di messa in sicurezza è proprio quella di trasferire gli studenti. Per questo, l’ente provincia ha pubblicato un bando alla ricerca di chi si farà carico di fornire il noleggio e la posa di “container didattici” in cui all’incirca un migliaio di ragazzi continueranno gli studi in attesa della conclusione dei lavori.

L’ente Provincia mette a disposizione Un milione e 200mila euro per l’organizzazione dell’accoglienza degli studenti. Oltre ai ragazzi, ovviamente, i moduli saranno destinati ad accogliere anche il personale scolastico, quello amministrativo, tecnico e ausiliario (ata) e i docenti. Il fabbisogno di spazi, indicato dai dirigenti scolastici e tradotto dalla Provincia nel bando, è stimato in 20 aule ordinarie di almeno 41 metri quadrati, 10 di almeno 49 metri quadrati, tre aule informatiche e sei aule professori.

Il primo agglomerato – dovrebbe entrare in funzione il prossimo primo settembre – con una superficie di circa mille metri quadrati, verrà realizzato, secondo i piani redatti dagli uffici tecnici della Provincia, nelle vicinanze dell’ex laboratorio Pontieri, nel perimetro compreso tra largo Brigata e via Maculani. In questo sito viene ipotizzato il trasferimento di 300 alunni del liceo Gioia, per un periodo di 7 mesi circa, e di 300 alunni del Respighi per i restanti 7 mesi.

Il secondo agglomerato (con un’area di quasi 1.100 metri quadrati) è previsto all’ex caserma dei vigili del fuoco, nell’area ricompresa tra viale Dante e via Rogerio e partirà a settembre 2023. Qui la Provincia ha deciso il trasferimento di 300 studenti del liceo Colombini, per un periodo di 13 mesi.

Anche il terzo agglomerato, di dimensioni più ridotte (quasi 300 metri quadrati) entrerà in funzione nel settembre 2023 e sarà in funzione fino al 30 settembre 2024; sarà insediato nel parcheggio del liceo Colombini, tra viale Malta e via Maddalena, a beneficio di 100 alunni della stessa scuola per un arco di tempo di circa tredici mesi. La durata complessiva dell’appalto viene indicativamente quantificata in quaranta mesi, secondo un calendario ancora tagliato sui tre comprensori.