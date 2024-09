Piacenza, ponteggio irregolare: sanzionato il responsabile di un cantiere

In seguito all’ispezione da parte dei carabinieri dell’ispettorato del lavoro, il responsabile di un cantiere cittadino è stato sanzionato per varie irregolarità e recuperati oneri contributivi non versati per quasi 10mila euro. In particolare i militari dell’Arma hanno esaminato l’allestimento dei ponteggi con lo scopo di verificare che tutte le normative inerenti la sicurezza sul lavoro fossero rispettate. Al responsabile del cantiere edile è stato contestato il fatto che la scala metallica portatile, posizionata per accedere al ponteggio non fosse stata correttamente fissata. I militari hanno inoltre contestato moschettoni per imbragatura portati da un operaio non a norma di legge.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’