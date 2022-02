ConCittadini: l’atleta paralimpico Marcantognini incontra gli studenti

Appuntamento importante per gli studenti di diversi istituti di Piacenza e provincia che giovedì mattina, dalle 11.00, incontreranno attraverso la piattaforma Teams Lorenzo Marcantognini: atleta paralimpico, primatista mondiale dei 400 metri e componente della Nazionale Italiana Calcio Amputati.

In collegamento anche Giulia Monteleone, consigliere provinciale con delega alle relazioni istituzionali in materia di politiche giovanili e sociali. L’incontro è previsto dal progetto “conCittadini 2021-2022 – Rete Piacenza” e parteciperanno ragazzi di varie età iscritti nelle seguenti scuole superiopri: Casali, Colombini, Marconi, Romagnosi, I.C. Gandhi. I ragazzi incontreranno virtualmente Lorenzo Marcantognini, 19enne atleta paralimpico di Fano che è noto per i suoi eccellenti risultati nell’atletica e nel calcio.

ConCittadini è il progetto di cittadinanza attiva rivolto a scuole, enti locali, associazioni e istituzioni del territorio avente come capofila la Provincia di Piacenza, che lo coordina e lo promuove con una rete di scuole del territorio. Tre i filoni tematici di riferimento del progetto: memoria, diritti, legalità.

Marcantognini è uno degli atleti di art4sport, associazione – ispirata alla storia di Bebe Vio, che ne è il volto più noto – che punta a migliorare la qualità della vita di bambini e ragazzi portatori di protesi di arto e quella delle loro famiglie. L’associazione utilizza lo sport come terapia fisica e psicologica per bambini e ragazzi con disabilità fisiche e promuove la conoscenza e la pratica dello sport paralimpico.