I giovani e la politica: giovedì un incontro al teatro Verdi di Castel San Giovanni

Giovedì 19 maggio, al teatro Verdi di Castel San Giovanni si parla di giovani e politica. L’incontro, alle 21, vedrà protagonisti proprio tre giovani che da qualche anno hanno deciso di impegnarsi in prima persona, candidandosi nei propri comuni di residenza. Tutti e tre hanno in comune il fatto di non avere tessere di partito e di essersi impegnati, così spiegano, “per puro spirito di servizio”.

Una di loro, Giulia Monteleone, da sei anni siede nel consiglio comunale di Borgonovo, oltre a essere consigliere provinciale. Gli altri due, Tommaso Greco e Andrea Trespidi, da tre anni siedono in due scranni diametralmente opposti del consiglio comunale di Castel San Giovanni. Greco è capogruppo di minoranza. Trespidi è capogruppo di maggioranza con deleghe alle politiche giovanili. La “chiacchierata informale”, come preferiscono chiamarla i tre relatori, sarà moderata dal vicedirettore di Telelibertà Michele Rancati con inizio alle 21.

“La nostra – ci tengono a sottolineare – vuole essere una semplice testimonianza di come ci si possa mettere in gioco nel segno di una cittadinanza attiva, sperando di stimolare nei nostri coetanei un sentimento analogo”. L’invito a partecipare è esteso a tutti e in particolar modo, ovviamente, ai giovani.