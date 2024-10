Castel San Giovanni: ascensore alla stazione, “un’attesa ingiustificata”

A Castel San Giovanni, la questione dell’ascensore alla stazione dei treni torna a far discutere. Durante l’ultima seduta del consiglio comunale, Tommaso Greco, del gruppo Civiltà Castellana, ha sollevato l’urgenza di sollecitare Ferrovie per l’attivazione dell’ascensore che serve il sottopasso. Nonostante siano passati oltre due anni dall’inaugurazione dei lavori di quest’ultimo, questo fondamentale servizio per l’accessibilità rimane ancora non attivo.

“Il sottopasso, inaugurato nel giugno 2022 e costato milioni di euro, ha rappresentato un’importante evoluzione per la stazione, eliminando la pericolosa passerella di superficie che obbligava i pendolari ad attraversare i binari – si legge nel comunicato -. Grazie a questa infrastruttura, è stato possibile migliorare il collegamento tra la zona produttiva di Cà dei tre dì e il resto della città, ma il completamento dell’opera resta incompleto senza l’ascensore”.

“Le opere per la sua installazione sono visibili, ma i lavori sembrano essersi arenati, lasciando la comunità in attesa di un servizio fondamentale per la mobilità di persone con difficoltà motorie e per l’intera popolazione”.

La richiesta di chiarimenti e solleciti alle autorità competenti si fa sempre più urgente.