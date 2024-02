Fiorenzuola, il vicepresidente Baldrighi ci crede: “Uniti centreremo la salvezza”

Che sia diretta o che debba passare dai playout, il Fiorenzuola vuole a tutti i costi questa tanto desiderata salvezza. Lo ha ribadito il vicepresidente Daniele Baldrighi, simbolo presente e futuro di una società che ha tentato ogni mossa possibile, dal ritorno di mister Luca Tabbiani all’innesto di nuovi giocatori, per cercare di rimanere in Serie C. Mosse che stanno dando buoni frutti. “È quello che ci si augurava le sue parole ieri sera a Zona Calcio – per ora le cose stanno andando bene, però non eravamo spacciati prima e non siamo salvi adesso. Il cammino è ancora lungo, lo sappiamo, ma adesso si vede una squadra che è sempre sul pezzo. La società si è sempre dimostrata equilibrata, abbiamo sicuramente sbagliato qualcosa in questa stagione perché non pensavamo di essere in una situazione così difficile con la rosa allestita, ma è stato importante rimanere tutti uniti. Vogliamo la salvezza in qualsiasi modo, anche passando dai playout e credo che tra qualche partita capiremo meglio quale sarà il nostro destino”.

Pensa al domani anche il Piacenza Calcio con il suo settore giovanile, analizzato dal responsabile Francesco Guareschi insieme a Totò De Vitis, responsabile tecnico di prima squadra e giovanili. Bassanini è l’esempio più lampante di un lavoro positivo, come ha spiegato Guareschi: “Ha una grande cultura del lavoro e per questo ha saputo sfruttare l’occasione che ha avuto, voglio anche ricordare il ruolo che sta ricoprendo Rossini dal giovanile alla prima squadra che finora è stato straordinario”. Chi ci aveva visto giusto su Bassanini è De Vitis, che in questa veste ha trovato una “seconda giovinezza” al Piacenza: “Più siamo e meglio funzionano le cose, io mi sono trovato subito bene. Bassanini? Dai primi allenamenti mi ero già fatto una scaletta dei giocatori più futuribili e lui c’era in pieno. È stato comunque bravissimo perché non è facile fare questo salto e lui ha anche avuto l’intelligenza di sapersi adattare dal punto di vista tattico”.

Nell’ultima parte del programma, spazio come sempre al calcio dilettanti con commenti e analisi di tutti i campionati che coinvolgono le squadre piacentine, condite dalle immagini di ben tredici partite dall’Eccellenza alla Terza Categoria.