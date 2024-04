Fiorenzuola, ultima spiaggia per evitare i playout: al Comunale arriva il Padova

Una sfida da bollino rosso, ma che di fatto rappresenta l’ultima spiaggia per evitare i playout. Alle 18.30 di sabato 20 aprile il Fiorenzuola di mister Tabbiani sfiderà tra le mura amiche dello stadio Pavesi il Padova seconda della classe.

LA CLASSIFICA NON SORRIDE

I valdardesi hanno solo una possibilità per evitare i playout: staccare di almeno 9 punti una delle dirette concorrenti per la salvezza. In questo momento i rossoneri sono a quota 37, hanno la Pro Sesto alle spalle a 5 lunghezze e devono aumentare il gap oltre a superare Novara e Pergolettese, rispettivamente a 39 e 41 punti. Sembra un’impresa veramente complicata a due giornate dal termine del girone A di Serie C, tanto più che l’avversaria da battere ad ogni costo è la seconda in classifica.

SCELTE DI FORMAZIONE OBBLIGATE

Scelte di formazione praticamente obbligate per Tabbiani che davanti a Sorzi tra infortuni e squalifiche dovrà schierare in difesa Sussi, Cremonesi, Bondioli e Brogni, a centrocampo Nelli, Mora e Oneto, qualche opzione in più in attacco dove dovrebbe rientrare Alberti al centro affiancato da D’Amico e Morello