Piace, contro il Crema una sfida da non fallire per tentare l’assalto alla vetta

Quella delle 14.30 di oggi (domenica 17 marzo) in casa del Crema è una sfida assolutamente da non fallire per il Piacenza Calcio, chiamato a conquistare il massimo della posta in palio per rimanere agganciatissimo al treno di testa, con la capolista Caldiero Terme che precede i biancorossi di un solo punto.

Ma guai a sottovalutare i padroni di casa, nel pieno della lotta per non retrocedere e decisi a uscire dalle sabbie mobili della zona playout. Le recenti due vittorie contro Caldiero e Brusaporto lo testimoniano: quella lombarda è squadra viva e che sicuramente lotterà sino alla fine anche oggi.

Biancorossi che nel frattempo hanno recuperato Artioli (da capire se entrerà dal primo minuto o a partita in corso), mentre è ancora ai box Bassanini, il cui recupero è stimato per metà aprile.