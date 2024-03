Marquez a Zona Calcio: “Sogno un futuro tra i professionisti con il Piace”

È uno dei giocatori più amati dai tifosi e si fa sempre trovare pronto quando viene chiamato in causa. Al suo primo anno al Piacenza Calcio, Facundo Marquez ha conquistato davvero tutti.

IL SOGNO DI MARQUEZ: CON IL PIACE TRA I PROFESSIONISTI

Nella puntata del 25 marzo di Zona Calcio l’attaccante ha espresso tutta la propria gioia nel vestire la maglia biancorossa, lo si è visto anche nell’ultima partita stravinta contro il Ponte San Pietro. “Ogni giorno mi alleno con ottimi giocatori – le sue parole – che se stanno bene fanno la differenza. Mi fa piacere essere così amato dai tifosi, soprattutto dai più piccoli che mi regalano sempre grandi emozioni e tanti sorrisi”.

Il suo obiettivo è giocare in un campionato di professionisti in Italia visto che in Argentina e in Spagna lo ha già centrato e qui lo vuole fare “sicuramente con una sola maglia, quella del Piacenza”. Intanto bisogna pensare al prossimo match in casa del Caldiero, “sappiamo benissimo che si tratta di uno scontro diretto. Loro sono forti e faranno di tutto per interrompere la nostra striscia positiva, ma noi dobbiamo continuare a giocare come siamo capaci e farla girare dalla nostra parte”.

SERIE C, MATTIA MORELLO E IL SUO FIORENZUOLA

E quando gira Mattia Morello, gira tutto il Fiorenzuola. Ospite a Telelibertà, l’attaccante rossonero ha analizzato l’ultima bella vittoria contro la Pro Patria: “Credo che la nostra vera forza sia stata la tranquillità, non ci siamo disuniti dopo il loro gol e siamo riusciti a vincere la prima di queste sei finali, ora ci aspetta un altro scontro importante sabato prossimo e vogliamo continuare così”.