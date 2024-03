Serie C, un Fiorenzuola in forte emergenza fa visita al Vicenza terza della classe

È un Fiorenzuola in forte difficoltà quello che affronta il Vicenza questa sera, 19 marzo, alle 19.30 nel recupero della 29° giornata del girone A di Serie C. La squadra di Tabbiani è reduce dalla sconfitta rimediata con la capolista Mantova e ora affronta la terza forza del campionato. Di conseguenza, non ci sono solo le difficoltà proposte da un avversario di gran qualità, ma anche l’elevato numero di assenze che spuntano in continuazione in casa rossonera. Tra squalificati e infortunati gli uomini a disposizione sono ridotti ai minimi termini, tanto che in soccorso alla panchina arriveranno anche un paio di giocatori della formazione primavera.

Le probabili formazioni

Vicenza (3-4-2-1): Confiente; Sandon, Cuomo, Golemic; Talarico, Cavion, Rossi, Costa; Della Morte, Rolfini; Ferrari. (Massolo, Siviero, Fantoni, Lattanzio, Tronchin, Greco, Mogentale, Busato, Delle Monache, Pellegrini, Laezza, De Col, Proia). All.: Vecchi.

Fiorenzuola (4-3-3): Sorzi; Sussi, Potop, Reali, Brogni; Musatti, Nelli, Gonzi; Seck, Alberti, Bocic. (Bertozzi, Roteglia, Maffei, Popovic, D’Amico, Morello, Anelli, Binelli, Iasoni). All.: Tabbiani.