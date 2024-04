Fiorenzuola, contro l’Alessandria “ultima spiaggia” per la salvezza diretta

Lo ha ammesso anche mister Tabbiani: la sfida di sabato 6 aprile alle 18.30 contro l’Alessandria sarà la classica “ultima spiaggia” per il Fiorenzuola, costretto a vincere allo stadio Pavesi per sperare di raggiungere la salvezza diretta.

match da non fallire

Insomma, sarà un match da non fallire, con i rossoneri che vengono dalla brutta sconfitta di contro la Giana Erminio ma che potranno approfittare di un’avversaria in piena crisi, fanalino di coda a meno otto dal penultimo posto e con un solo punto raccolto nelle ultime 5 partite. Non ha però molte alternative Tabbiani, che dovrà riproporre quasi la stessa formazione sconfitta dalla Giana Erminio con Sorzi in porta, difesa a 4 Sussi, Potop, Reali e Maffei, qualche variazione la si potrebbe vedere a centrocampo con Oneto a fare reparto con Mora e Musatti, mentre in attacco mancherà lo squalificato Ceravolo, toccherà dunque di nuovo ad Alberti il ruolo di punta centrale supportato da Bocic e Morello.