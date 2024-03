Il Fiorenzuola frena nella corsa salvezza: la Giana Erminio vince 2-0

Il Fiorenzuola naufraga sul campo della Giana Erminio nelle 34esima giornata del girone A di Serie C e interrompe la corsa verso la salvezza diretta, che resta distante cinque lunghezze.

I padroni di casa si sono confermati una delle squadre più in forma del momento, trascinati dalla coppia d’attacco composta da Maguette e Mbarick Fall, in entrambi in gol nel primo tempo. Nella ripresa i rossoneri non sono riusciti a rimontare e hanno addirittura finito in 10 per l’espulsione di Ceravolo per doppia ammonizione.

Sabato prossimo 6 aprile appuntamento da non sbagliare: alle 18.30 al Comunale arriva il fanalino di coda Alessandria.

la cronaca di Giana Erminio-Fiorenzuola

L’inizio partita è equilibrato, con le due formazioni che danno la sensazione di essere frizzanti, nonostante nel primo quarto d’ora non si segnalino grandi conclusioni a rete. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla destra il primo tentativo della Giana è letale, con Maguette Fall che salta in testa alla difesa del Fiorenzuola e di testa mette alle spalle dell’incolpevole Sorzi. 1-0 al 23’.

La partita si mantiene molto tattica, con Fall Mb. che al 31’ riceve un interessante traversone basso dalla destra e prova a concludere a rete dall’altezza dell’area piccola ma viene rimpallato dalla difesa rossonera con un bell’intervento in extremis.

Al 36’ la Giana Erminio raddoppia, riconquistando un pallone addirittura nell’area di rigore del Fiorenzuola impegnato in impostazione con l’apertura di Musatti per Potop. Lo stesso capitano del Fiorenzuola rimane a terra sul contrasto con Mbarick Fall, che solo davanti a Sorzi non sbaglia e mette sotto alla traversa. 2-0.

I rossoneri generosamente provano a gettarsi avanti nella ripresa, ma sugli sviluppi di un corner a favore, la ripartenza a tutto campo della Giana Erminio vede l’errore di Maffei, ed è Sorzi al 58’ a doversi superare sulla conclusione a incrociare di Caferri con un grande intervento.

Protesta in massa il Fiorenzuola per un intervento in area di rigore su Nelli al 65’, con l’arbitro che concede solo il calcio d’angolo; sugli sviluppi dell’angolo seguente, la volèe destra dello stesso Nelli è a lato di poco.

Al 73’ Morello mette in area un gran pallone di destro rientrando da sinistra, con Anelli che in rovesciata volante trova il tap in di Oneto su cui Zacchi è grandioso a salvare sulla linea.

Sul ribaltamento di fronte la Giana Erminio sfiora il tris, con Sorzi che si oppone alla grande sulla conclusione sul primo palo di Franzoni.

I rossoneri provano a riversarsi in avanti nel finale, provando con diversi traversoni dalla linea di fondo a impensierire la difesa locale, ma devono fare i conti con la doppia ammonizione del subentrato Ceravolo che lo manda anzitempo negli spogliatoi al 93’.

il tabellino di Giana Erminio-Fiorenzuola

A.S. Giana Erminio vs U.S. Fiorenzuola 1922 2-0

Giana Erminio: Zacchi; Caferri; Ferrante; Minotti; Groppelli (82’ Boafo); Franzoni (89’ Acella); Marotta; Pinto © (69’ Ballabio); Lamesta; Fall Mb. (69’ Messaggi); Fall Ma. (89’ Verde). All. Chiappella. A disposizione: Magni; Fumagalli; Perna; Colombara; Corno; Barzotti; Piazza.

U.S. Fiorenzuola: Sorzi, Sussi (79’ Seck); Potop ©; Reali; Maffei (60’ Brogni); Nelli; Mora; Musatti (60’ Oneto); Bocic (64’ Anelli); Alberti (60’ Ceravolo); Morello. All. Tabbiani. A disposizione: Bertozzi; Roteglia; Gentile; Bondioli; Binelli; Popovic; Concari.

Arbitro: Zoppi da Firenze

Reti: 23’ Fall Ma. (G); 36’ Fall Mb. (G)