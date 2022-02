Per lungo tempo il cartello di via Maganza (rotto) era rimasto ai piedi del palo che lo sosteneva. Quando finalmente il cartello è stato riparato e ripristinato è comparsa una scritta sbagliata: via Maganza è diventata via Meganza.

L’errore di toponomastica è avvenuto per questa strada di recente costruzione che collega Vallera alla strada Gragnana.