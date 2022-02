Polemiche a Travo per i futuri dehors. “Disparità di trattamento tra i diversi bar”

Da lunedì, potrebbe riaprire al traffico, a Travo, la circolazione all’incrocio tra la provinciale 68 di Bobbiano e la provinciale 40 di Statto, lì dove sono in corso da mesi i lavori per il rifacimento di piazza Vittorio Veneto: nonostante il cantiere sia ancora attivo, l’avvenuta posa della pavimentazione potrebbe già consentire la riapertura della strada per alleviare i forti disagi dei cittadini. Intanto, in consiglio comunale, è polemica per la gestione dei futuri dehors che saranno posizionati nel nuovo spazio e nel centro storico.

I consiglieri di minoranza segnalano una possibile disparità di trattamento nei confronti di bar e ristoranti del centro: arriveranno nuovi dehors per il Barrio Caffè, per la pizzeria Minerva, per l’enoteca Simo’s Palate e sarà rifatto quello dell’Osteria del Sole. Nulla, invece, per il vicino Selfie Cafè che si trova proprio all’incrocio tra le due provinciali. “Ho fatto una proposta ai gestori per allargare il marciapiede del bar e recuperare spazio per i tavolini” si difende il sindaco Lodovico Albasi. “Ma il palazzo è privato e la strada è della Provincia: senza l’accordo dei due soggetti, non possiamo fare nulla. Purtroppo, la posizione del bar non consente grossi interventi ma cerchiamo di accontentare tutti”.