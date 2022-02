Tentata truffa in un bar di via Bianchi ma la barista non ci casca: imbrogliona in fuga

Una tentata truffa è avvenuta l’altro giorno ai danni di una barista di via Bianchi. Una signora, con la scusa di acquistare bottiglie di vino, salatini e tartine per una festa, ha tentato di derubare l’esercente per 180 euro. La truffa è andata in scena con un complesso meccanismo. L’imbrogliona, descritta sui 65 anni, ha chiesto alla barista di portare a suo marito – che doveva festeggiare una ricorrenza – bottiglie di spumante e cibi, in una via vicina ma ad un numero civico che poi è risultato inesistente. La truffatrice ha quindi raccomandato la barista di portarsi il resto di 120 euro (sulla base di quello che doveva essere pagato) perché il marito avrebbe saldato con due banconote da 200 euro. All’ultimo momento però l’imbroglione ha chiesto di poter avere subito il resto che poi tanto avrebbe pagato il marito e che lei intanto andava a prendere una torta. La barista però non è caduta nel tranello e la malfattrice è fuggita.

