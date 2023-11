“Ciao papà, il mio cellulare è rotto!”: continuano i tentativi di truffa su WhatsApp

Ciao papà, il mio cellulare è rotto! (segue un numero telefonico di cellulare) questo è il mio nuovo numero. Mandami subito un messaggio tramite Whatsapp!” e se si obbedisce a questo messaggio la truffa è quasi fatta.

Dalla fine dell’estate hanno cominciato ad imperversare anche in provincia di Piacenza messaggi di questo tipo e purtroppo qualcuno è caduto nell’imbroglio. Se si risponde al messaggio il pirata incamera immediatamente tutti i dati che può contenere il cellulare: nome e cognome, data di nascita, fotografia e questo sarebbe poco, potrebbe portare al massimo a fastidiosissime duplicazioni di profili social. Il dato più spiacevole può avvenire quando i pirati attraverso la chat riescono a carpire dati sensibili su home banking o conti correnti, che sono poi i veri obiettivi dei malfattori. Una volta ottenuti questi dati sensibili i pirati si lanciano subito sui conti dei malcapitati sfruttando coordinate home banking o numeri di conto corrente per effettuare indebiti prelievi. A quanto pare qualcuno anche nella provincia di Piacenza sarebbe caduto vittima di analoghe truffe accusando prelievi sui propri conti ad opera di personaggi che quasi sempre, risultano agire da altri continenti in modo da rendere difficilissime le indagini.