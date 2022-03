Da Piacenza l’appello per la pace: “Far cessare il conflitto tra Russia e Ucraina”

Dal 2018 Piacenza è stata nominata “La città mondiale di costruzione di pace” dal Segretariato permanente del summit mondiale dei premi Nobel per la pace.

Per questo motivo, il Comune e la Fondazione Gorbachev lanciano un accorato appello affinché “tutti i leader mondiali lavorino per far cessare il conflitto tra Federazione Russa e Ucraina, conflitto che sta insanguinando il cuore dell’Europa e affinché non si creino più le condizioni che consentano le violazioni dei diritti umani, la violazione della libertà e della autodeterminazione dei popoli, situazione in cui, quasi sempre per volontà di pochi, a soffrire e ad essere danneggiati sono spesso solo gli innocenti e coloro che non vogliono la guerra”.

Aderiscono all’appello le Acli di Piacenza e l’Opera Pia Alberoni.