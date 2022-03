Sabato con “Parkour Piacenza” in piazza Cavalli, sport e fotografia per l’Ucraina

L’associazione Parkour Piacenza, storicamente attenta alle buone cause, si esibirà sabato 5 marzo sotto ai portici di Palazzo Gotico, dalle ore 14, sfruttando la propria arte di muoversi in maniera creativa e sbalorditiva nello spazio per attirare le persone invitandole ad una donazione diretta in favore della croce rossa ucraina. In collaborazione con la fotografa americana Sidney Carlo, ad ogni offerta corrisponderà il regalo di una stampa, tratta da un reportage realizzato a Kiev e Chernobyl qualche anno fa.

“L’idea è nata solo domenica – spiega Roberto Iamundo di Parkour Piacenza – ma ci siamo attivati subito: il Comune ha garantito il permesso in tempi record, tutti i ragazzi si sono attivati i vari aspetti organizzativi”. Saranno presenti in una decina, sarà una bella maratona fisica. E “l’obbiettivo, grazie ai social, è anche quello di spingere altre comunità sportive simili alla nostra a fare altrettanto in tante città”.