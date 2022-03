Arriva il mercato all’insegna del riciclo e del riuso allo Spazio 4

Un mercato sperimentale, all’insegna del riciclo e del riuso e del mangiar lento, ma anche un momento per stare insieme con street-food e musica dal vivo. Tutto questo ogni quarta domenica del mese, nell’ampia area verde di Spazio 4, in via Manzoni 21, a Piacenza. Il primo appuntamento con “Quarto Mercato” sarà domenica 27 marzo e vedrà la sinergia di “SpazioStore Vintage e Vinili”, il mercatino del riuso e del vinile (dalle ore 9 alle 19), ormai giunto alla sua 15esima edizione (sono aperte le iscrizioni degli espositori: [email protected]), con il Mercato della Terra dei Contadini Resistenti (dalle ore 9 alle 14), con i loro prodotti a km zero, bio e naturali. L’iniziativa è stata presentata ieri mattina in conferenza stampa dagli organizzatori.

“Il nostro intento è accrescere la consapevolezza rispetto alcuni temi – spiega Valentina Pacella, operatrice di Spazio4 – come quello di una scelta alimentare che rispetti l’ambiente, la nostra salute e i produttori, e la riduzione della produzione dei rifiuti, attraverso il riuso”.

“I Contadini Resisenti nascono più di cinque anni fa – spiega Giuliana Cassizzi, coordinatrice dell’associazione – per far conoscere i produttori del nostro territorio e promuovere una maniera diversa di mangiare, riprendere certi sapori, conoscere la provenienza e come viene prodotto quello che mangiamo”.

In occasione del primo appuntamento, verrà riproposta la sezione dedicata alle bancarelle di bambini e ragazzi, SpazioStore dei Piccoli (dalle ore 15 alle 17), mentre una novità sarà rappresentata dalla possibilità di aderire al laboratorio yoga all’aria aperta (dalle 15) condotto da Anna Girolamo: “Si tratta di un progetto di yoga itinerante aperto a tutti”- spiega Girolamo, (iscrizioni gratuite: [email protected] o 333.2132451).