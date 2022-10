Gambiani in festa: “Più formazione, per integrarsi non basta un documento”

Si è svolta oggi la festa della comunità gambiana di Piacenza nel centro d’aggregazione Spazio 4.0 in via Manzoni. “Il nostro obiettivo – spiega il referente Abdoulie Jammeh – è quello di promuovere una cultura dell’integrazione basata anzitutto sulla formazione professionale, perché un permesso di soggiorno non basta per inserirsi in una nuova società”. L’intervista nel servizio del Tgl qui sopra.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà